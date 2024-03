MILAN, Leao torna in anticipo dagli impegni col Portogallo

FirenzeViola.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Dopo aver segnato il gol dell'1-0 nell'amichevole di ieri tra Portogallo e Svezia, Rafael Leao non dovrebbe prendere parte, insieme ad altri sette compagni, alla seconda amichevole in programma per la squadra iberica che si giocherà martedì 26 marzo a Lubiana. La decisione è stata comunicata dal Ct Roberto Martinez è di natura tecnica e coinvolge altri sette giocatori. Leao, dunque, farà ritorno a Milano in anticipo in vista della partita contro la Fiorentina in programma sabato prossimo.