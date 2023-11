MILAN, Il giovane Camarda ha scelto la maglia numero 73

FirenzeViola.it

Come scrive Milan News dopo l'infortunio di Noah Okafor Pioli ha risposto pescando dalla Primavera. Per Milan-Fiorentina, infatti, verrà convocato il 15enne Francesco Camarda. Il centravanti della Primavera, che con Abate indossa la maglia numero 9, per la Prima Squadra ha scelto la numero 73, che in tutta la storia rossonera è stata indossata solo da un altro giocatore: si tratta di Manuel Locatelli.