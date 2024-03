MILAN, Da Leao a Pulisic: 15 i rossoneri in Nazionale

FirenzeViola.it

Con la ripresa degli allenamenti di oggi al Viola Park(QUI il video in ricordo di Barone postato dal club viola), la Fiorentina, dopo i giorni difficili per la scomparsa del direttore generale Joe Barone, torna a concentrarsi sul campionato. La prima sfida che i ragazzi di Vincenzo Italiano dovranno affrontare dopo la sosta per le nazionali, sarà contro il Milan sabato 30 marzo alle ore 20:45 allo stadio Franchi. Se i viola hanno otto giocatori impegnati con le rappresentative dei propri paesi(QUI il punto di FirenzeViola.it), il Milan invece ne ha 15.

Il gruppo più nutrito è quello dei francesi con Theo Hernandez, Giroud e Maignan che saranno impegnati nelle due amichevoli che i transalpini giocheranno contro Germania e Cile rispettivamente sabato 23 e martedì 26 marzo. Impoegnati nella CONCAF Nations League invece i due americani Pulisic e Musah. La nazionale a stelle e strisce affronterà venerdì 22 marzo la Giamaica in semifinale e una tra Messico e Panama nella finale per il primo o per il terzo posto lunedì 25.

Bolivia(venerdì 22) e Sudafrica(martedì 26) saranno invece le avversarie in amichevole di Bennacer e dalla sua Algeria, mentre Svizzera(sabato 23) e Isole Faer Oer(martedì 26) saranno affrontate dalla Danimarca di Simon Kjaer. Reijnders invece sarà impegnato nelle due amichevoli dell'Olanda contro la Scozia(venerdì 22) e la Germania(martedì 26), mentre Leao con la nazionale lusitana giocherà contro Svezia e Slovenia rispettivamente giovedì 21 e martedì 26 marzo. Due amichevoli anche per la Serbia di Jovic, contro Russia(giovedì 21) e Cipro(lunedì 25), e per la Svizzera di Okafor che affronterà la Danimarca sabato 23 e l'Irlanda martedì 26 marzo.

Tra gli under troviamo gli unici italiani. Filippo Terracciano sarà impegnato con l'Under 20 di Bollini contro la Romania nell'Elitè League. Davide Bartesaghi e Kevin Zeroli invece con l'Under 19 affronteranno, in tre gare valide per le qualificazioni all'Europeo di categoria, Scozia, Repubblica Ceca e Georgia. Infine Jan-Carlo Simić con la sua Serbia Under 19 giocherà contro Danimarca, Portogallo e Grecia sempre per le qualificazioni al prossimo Europeo U19.