MERET, Non vogliamo festeggiare coi viola, meglio a Udine

Dopo il pareggio contro la Salernitana che ha rimandato la festa Scudetto del Napoli, Alex Meret ha parlato dalla mix zone dello Stadio Maradona, come riportato da TuttoNapoli: "Certo, è un peccato non essere riusciti a chiuderla, volevamo regalare un traguardo storico ai nostri tifosi, c'era un'atmosfera incredibile allo stadio. C'è molto rammarico per questo, ma resta il cammino incredibile fatto finora. Non è facile trovare spazi e creare occasioni contro squadre che si chiudono in dieci davanti l'area di rigore, ma ora pensiamo alla prossima".

Vi piacerebbe rifare la festa con la Fiorentina?

"Non dobbiamo fare tanti calcoli, ma andare a Udine e vincere la partita. Prima regaliamo la gioia ai tifosi prima possiamo pensare anche noi di rilassarci un po' dopo il grande cammino fatto. Andremo a Udine per provare a vincere, col solito atteggiamento avuto quest'anno".