MARCHWINSKI (LCH), Cercheremo di ribaltare risultato

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Il centrocampista del Lech Poznan, Filip Marchwinski, ha commentato così la sconfitta di ieri contro la Fiorentina sul sito ufficiale dei polacchi: "La Fiorentina mi ha impressionato in termini di esperienza oltre che di gioco. Hanno giocato un'ottima partita, era difficile difendersi contro di loro. Tuttavia, penso che abbiamo commesso degli errori in alcuni aspetti del gioco. Dobbiamo analizzarlo, migliorarlo e fare di tutto a Firenze per ribaltare le sorti di questa doppia sfida".

"Con la Fiorentina questo è stato solo il primo tempo di questa doppia sfida, a Firenze cercheremo di ottenere il miglior risultato, perché nessuno qui pensa che questa sfida sia già persa. Soprattutto perché domenica giochiamo con il Legia, ora dobbiamo prepararci bene per questa partita e vincerla e basta".