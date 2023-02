MAIGNAN, Risponde: "Droghe? Fede, lavoro e vittorie"

Mike Maignan, che ieri contro l'Atalanta è tornato in campo in una gara ufficiale con la maglia del Milan dopo 161 giorni, ha pubblicato due storie su Instagram: la prima per ringraziare i tifosi rossoneri per l'accoglienza di ieri sera ("Che emozione! Che benvenuto! San Siro la nostra casa"), la seconda invece per rispondere anche ad alcune assurdità sul suo conto che sono uscite in questi mesi ("Le mie uniche droghe: fede, lavoro e vittorie!").