MACCABI, Tutte le curiosità sui prossimi avversari

Questa mattina il Corriere Fiorentino fa un focus sul Maccabi Haifa, prossima avversaria della Fiorentina in Conference League: “Terza città per numero di abitanti, Haifa è quella che forse più incarna la complessa sfida della convivenza in Israele. Una città mista di lungo corso, in cui significativa è la presenza araba e che ha tra i suoi simboli un tempio bahai con rigogliosi giardini pensili e nel periodo delle festività invernali illumina insieme in una pubblica cerimonia un albero di Natale, una mezzaluna islamica e la Chanukkiah, il candelabro ebraico con otto luci”.

Il Maccabi Haifa riflette lo spirito di questa realtà multiculturale, non a caso molti giocatori che vi militano sono arabi, come il talento 19enne Anan Khalaili e il difensore Mahmoud Jaber. La società è nata nel 1913, quando ancora il territorio era sotto l’egemonia dell’Impero Ottomano. Con la nascita dello Stato d’Israele nel 1948 fu proprio il porto di Haifa uno dei quelli che più venne preso d’assalto da centinaia di migliaia di ebrei d’Europa sfuggiti alla Shoah, in cerca di un nuovo inizio e di nuove prospettive di vita.Il nome Maccabi ricorda l’eroica saga dei Maccabei che 2200 anni fa lottarono contro il sovrano seleucide Antioco IV Epifane, riconquistando il Tempio di Gerusalemme profanato dalle sue truppe.

Il 7 ottobre e la guerra in corso a Gaza hanno lasciato un segno anche negli ambienti del calcio. Dia Saba è stato mandato in prestito negli Emirati Arabi dopo che la moglie contestò le offensive militari nella Striscia (CLICCA QUI). Un altro episodio che ha unito guerra e calcio è stato il rapimento della tifosa 27enne Inbar Hayman. Per settimane una sua foto in curva dei Verdi campeggiò i media locali ma purtroppo la ragazza è stata uccisa dai terroristi.