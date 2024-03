MACCABI, Alle 19:00 in campo contro l'Hapoel Hadera

Giovedì 7 marzo la Fiorentina affronterà a Budapest, in una sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, il Maccabi Haifa. Prima di incontrare i viola alla Boszik Arena di Budapest(QUI le ultime riguardo alle presenze dei tifosi fiorentini), la formazione israeliana sarà impegnata oggi alle ore 19:00 in campionato contro l'Hapoel Hadera. Biancoverdi che arrivano alla sfida di oggi, la 24' della Ligat HaAl, dopo il successo per 5-0 della settimana scorsa contro l'Ashdod. Maccabi Haifa che è ancora, quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato, secondo in classifica con 52 punti. In testa alla graduatoria della massima competizione calcistica israeliana invece c'è il Maccabi Tel Aviv a quota 56. Anche se la formazione gialloblù ha una partita in più avendo già giocato e vinto il match del weekend contro il Maccabi Petach. Di seguito la formazione ufficiale del Maccabi Haifa per il match contro l'Hapoel Hadera:

MACCABI HAIFA: Keouf; Cornud, Goldberg, Seck, Feingold, Khalaili; Refaelov, Cafumana, Mohamed, Gadi Kinda; Pierrot. All.: Mesay Dego