MACCABI, Alle 19:00 in campo contro il Bnei Raina

Dopo la sconfitta in Conference League sul campo neutro di Budapest contro la Fiorentina, il Maccabi Haifa torna a concentrarsi sul campionato israeliano. La formazione allenata da Dego alle ore 19:00 affronterà in trasferta il Bnei Raina sesto in classifica. Biancoverdi che in queste ultime due giornate di campionato si giocheranno la vittoria della Ligat HaAl. Al momento il Maccabi Haifa si trova in seconda posizione con 54 punti, due lunghezze dietro alla capolista Maccabi Tel Aviv. Nell'ultima sfida del campionato, probabilmente decisiva per la vittoria finale, il Maccabi affronterà l'altra squadra di Tel Aviv, ovvero l'Hapoel Tel Aviv. Tornando al match di stasera, questa la formazione scelta dal tecnico degli israeliani per affrontare il Bnei Raina:

MACCABI HAIFA(3-4-3): Keouf; Saief, Simic, Seck; Cornud, Cafumana, Muhammad, Refaelov; Kinda, Pierrot, Khalaili. All.: Messay Dego