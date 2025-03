Lukaku sul suo peso: "Sono più in forma ora al Napoli che all'Inter"

Nel corso di una lunga intervista rilasciata al Corriere dello Sport, Romelu Lukaku ha toccato diversi argomenti tra cui quello legato al peso: "In Inghilterra avevano una percezione sbagliata. Per loro ero lazy, pigro. E io non ho mai reagito agli attacchi, alle critiche. Parlo pochissimo, lascio fare. Sono uno che fa il suo lavoro e poi va a casa dai figli. In Italia il giudizio si è capovolto di 180 gradi. Io un lavoratore. Ora sono meglio di quando vincemmo lo Scudetto. All’Inter ero centouno chili, qui a Napoli novantanove. Ma il mio peso forma è centodue. Novantanove, e non so perché".

Con l’Inter ha avuto un rapporto di amore e odio.

"Io non ho mai odiato l’Inter, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io. Lautaro l’hai più sentito? No. E' orgoglioso? È un ottimo giocatore e un ottimo ragazzo, merita tutto ciò che di bello gli sta capitando. Ha lavorato tanto per questo. Per il campionato uno come lui è prezioso, più i giocatori sono forti e più è prestigiosa la Serie A".



Lo scudetto te lo giochi proprio con lui.

"E con l’Atalanta e la Juve, che è a meno sei".



Hai detto che del Napoli ti piace soprattutto il fatto di rappresentare un popolo intero.

"È davvero stimolante, qui a Napoli tutto mi riporta alla squadra, alla passione. Il magazziniere tifa Napoli, il cuoco e gli impiegati anche. L’energia che la gente trasmette è incredibile".