LOVRIC, Belli gol e assist, ma che rabbia non vincere

© foto di DANIELE MASCOLO

Il centrocampista dell'Udinese Sandi Lovric, autore di un gol e di un assist domenica al Franchi contro la Fiorentina, è intervenuto oggi a Radio Serie A per parlare della soddisfazione per la sua prestazione mista alla rabbia della vittoria sfumata: “Sono contento, l’ho detto anche dopo la partita. C’è un po' di rabbia per non aver vinto, ma dobbiamo continuare a lavorare così”

Meglio gol o assist?

“Tutti e due. Entrambi possono aiutare la squadra, è chiaro che quando segni c’è un’emozione diversa. Per un centrocampista fare gol non capita spesso quanto a un attaccante. Però anche l’assist è una bella emozione”