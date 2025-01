LOCATELLI, Ripartiamo dall'atteggiamento avuto coi viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

A poche ore dal match di Supercoppa italiana contro il Milan ha parlato il centrocampista della Juventus Manuel Locatelli che, in riferimento all'atteggiamento che i bianconeri dovranno mostrare in campo, ha detto: "Giocarsi un trofeo con questa maglia è sempre un'opportunità. Dobbiamo sempre avere la voglia di vincere. Contro la Fiorentina il nostro atteggiamento è stato eccellente, dobbiamo ripartire da lì".