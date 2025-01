LOBOTKA, Viola difficili da affrontare. Non sarà facile

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il centrocampista nel Napoli Stanislav Lobotka è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare il match tra viola e azzurri: "Sappiamo che non sarà facile, i viola sono difficili da affrontare ma abbiamo lavorato al massimo per fare bene. Conte non ci ha baciati ma ci ha detto che non era possibile fare meglio di così, è contento di quanto fatto in questa prima parte di stagione e siamo concentrati sulle prossime per fare ancora meglio".