LECH, Salamon ufficialmente sospeso per doping: il punto

Nelle settimane scorse, il difensore del Lech Poznan Bartosz Salamon, era risultato positivo al test antidoping (clortalidone), ma poteva giocare lo stesso. Adesso, dalla UEFA, è arrivata la decisione ufficiale, completamente diversa da quella iniziale: Salamon non potrà giocare per tre mesi e neanche allenarsi. Dunque, salterà entrambe le gare contro la Fiorentina. Di seguito il tweet del club polacco, che in merito a ciò farà presto ricorso.