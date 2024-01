LECCE, Subito al lavoro in vista dei viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lecce, reduce dalla sconfitta a Genova, si è messo subito al lavoro in vista della sfida di venerdì con i viola. Ecco il report della società: "I giallorossi, dopo aver fatto rientro da Genova nel tardo pomeriggio di ieri, si sono ritrovati subito in campo questa mattina all'Acaya Golf Resort & SPA in vista della prossima gara con la Fiorentina, nella quale mister D'Aversa (assente oggi per un incontro a Coverciano con gli allenatori di Serie A, B e C) dovrà fare a meno di Ramadani, che verrà fermato per un turno dal Giudice Sportivo.

Lavoro di scarico i calciatori scesi in campo ieri, allenamento regolare per tutti gli altri compreso Touba, rientrato in sede dopo gli impegni in Coppa d'Africa. Domani mattina è in programma una seduta di allenamento all’Acaya.