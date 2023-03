LECCE, Seduta verso Firenze: out Pongracic e Dermaku

Come riportato da CalcioLecce la squadra di mister Baroni si è allenato quest'oggi in vista della sfida di domenica pomeriggio contro la Fiorentina. Tutti in campo per la seduta odierna fatta eccezione per Pongracic, impegnato in fase fisioterapica e di ricondizionamento, e Dermaku, alle prese con il lavoro personalizzato. Domani mattina è in programma un’altra seduta ad Acaya.