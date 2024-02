LECCE, Out Ramadani. Contro i viola torna Banda titolare

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Lecce chiude questa sessione di mercato invernale con una cessione, Strefezza, e un'entrata, Pierotti. La dirigenza salentina ha deciso di dare continuità ad un organico che forse in questo campionato per la mole di gioco espressa ha raccolto meno di quanto meritava. Concetto espresso dallo stesso D'Aversa che nella conferenza stampa pre Fiorentina ha detto di voler meno spettacolo e più punti. Nelle ultime sette gare il Lecce ha portato a casa appena quattro punti, frutto della vittoria contro il Frosinone e del pareggio contro il Cagliari, perciò contro i toscani l'obiettivo sarà quello di invertire la rotta. Con i rientri dalla Coppa D'Africa di Banda, Rafia e Touba, adesso i salentini sono tornati al completo, anche se contro i viola mancherà per squalifica Ramadani in mediana. Il suo posto dal primo minuto sarà preso da Blin che agirà con vicini Kaba e Oudin.

Davanti la Fiorentina dovrà stare attenta alla velocità di Almqvist e Banda sulle corsie. Al centro dell'attacco ci sarà Kristovic che a Firenze realizzò il suo ultimo gol su azione prima di quello di settimana scorsa contro il Genoa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.