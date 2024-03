LAZIO, Sconfitta contro l’Udinese e viola vanno a +3

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La squadra di Sarri non riesce a risollevarsi in campionato e perde in casa contro l'Udinese. Quarta sconfitta di fila tra serie A e coppe per i biancocelesti. Primo tempo equilibrato, Zaccagni colpisce un palo. A inizio ripresa i friulani passano con una zampata di Lucca ma immediatamente la Lazio risponde con Zaccagni che provoca l'autogol di Giannetti. Nemmeno 2' più tardi, l'Udinese è di nuovo avanti con un gol di Zarraga. Frenata Champions per la Lazio, 3 punti salvezza per l'Udinese