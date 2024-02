LAZIO, Polemiche Sarri-Maresca, poi silenzio stampa

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio ha deciso di non parlare dopo la sconfitta casalinga contro il Bologna. Come segno di protesta per le decisioni arbitrali, la squadra biancoceleste - prossima avversaria della Fiorentina in campionato - ha deciso di non parlare al termine della gara valida per la 25esima giornata di Serie A.

I capitolini già a fine primo tempo si era resta protagonista di proteste per un intervento in area ai danni di Isaksen che il direttore di gara, anche con l'ausilio della sala VAR, non ha giudicato falloso. Ma anche per la mancata espulsione di Fabbian: già ammonito, per la panchina biancoceleste il centrocampista rossoblù andava sanzionato nel proseguo della prima frazione con un altro cartellino per un altro intervento falloso. Finita la prima frazione l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri ha aspettato l'arbitro Maresca per chiedere chiarimenti. Attimi concitati anche perché - riporta Sky - pochi istanti prima era stato il direttore sportivo biancoceleste Angelo Fabiani ad avvicinarsi al direttore di gara per chiedere chiarimenti su decisioni che ai biancocelesti proprio non è piaciuta.