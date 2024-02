LAZIO, Inibito per un mese il ds Fabiani. E squalifica per...

Fonte: legaseriea.it

FirenzeViola.it

© foto di Carlo Giacomazza/TuttoSalernitana.com

Il Giudice Sportivo ha inibito per un mese il direttore sportivo della Lazio Mariano Fabiani "per avere, al termine del primo tempo, entrando sul terreno di giuoco, contestato l'operato arbitrale assumendo un atteggiamento minaccioso e intimidatorio; al rientro negli spogliatoi reiterava tale comportamento spingendo, inoltre, leggermente il Direttore di gara all'altezza della spalla". In più ha deliberato la squalifica per una giornata effettiva del dirigente delle giovanili biancocelesti Alberto Bianchi "per avere, al termine del primo tempo, nella zona antistante gli spogliatoi, contestato con veemenza l'operato arbitrale".