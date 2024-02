LAZIO, Buone notizie: Zaccagni torna ad allenarsi in gruppo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Buone notizie in casa Lazio. Secondo quanto riportato da LaLazioSiamoNoi.it Zaccagni a sorpresa si è allenato in gruppo: torello e un po' di prove tattiche coi compagni, è la notizia positiva di giornata insieme a Hysaj riaggregato. L'ex Verona sta meglio, ha svolto la seduta calzando gli scarpini, il suo è un ritorno inaspettato. Le valutazioni continueranno a essere quotidiane: dipenderanno dalla resistenza al dolore e dalla riatletizzazione, è fuori da oltre un mese. Gli assenti di oggi sono Rovella e Patric, fermi per problemi muscolari alla zona pubica. Lavoro differenziato invece per Vecino.