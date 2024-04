KOSTIC, Da Belotti a Nico: oggi contro una Viola forte

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Dazn, nel pre partita di Juventus-Fiorentina, è intervenuto l'esterno bianconero Filip Kostic: “Questa partita è molto importante per noi. Dobbiamo riprenderci in Serie A, oggi affrontiamo una grande squadra con giocatori forti, come Belotti, Milenkovic o Gonzalez. Abbiamo bisogno di tre punti e siamo pronti per scendere in campo".