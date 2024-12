KOOPMEINERS, Guaio all'adduttore: Motta lo toglie al 45'

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Problemi fisici per Teun Koopmeiners: il centrocampista della Juventus è stato sostituito all'intervallo del match con il Monza, che i bianconeri stanno vincendo 2-1. Il motivo? Lo ha spiegato Thiago Motta a Dazn all'intervallo: "Koopmeiners ha sentito un po' tirare l'adduttore, non lo abbiamo voluto rischiare". Vedremo se l'ex Atalanta recupererà in vista del match di settimana prossima contro la Fiorentina.