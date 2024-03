KJAER, Si fa male in nazionale: "Spero nulla di grave"

FirenzeViola.it

Costretto al cambio durante la sfida tra Danimarca e Svizzera, il difensore del Milan Simon Kjaer ha patito un problema muscolare, la cui entità verrà valutata nelle prossime ore con alcuni esami strumentali. Dopo la gara però, lo stesso centrale rossonero ha voluto rassicurare i tifosi del Diavolo: "Spero che non sia così grave. Ho sentito un po' di fastidio e volevo solo andare sul sicuro. Siamo a stagione inoltrata, quindi cerchiamo anche di pensare un po' avanti e preferiamo non correre rischi. Non mi aspetto che sia assolutamente qualcosa di brutto", ha dichiarato il giocatore del Milan a TV 2, canale televisivo pubblico danese.

Da vedere se sarà recuperabile per il match con la Fiorentina, in programma sabato prossimo al Franchi.