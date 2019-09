JUVENTUS, Parte l'operazione Firenze

(ANSA) - TORINO, 9 SET - Parte domani alla 'Continassa', con il rientro dei primi nazionali, gli azzurri Bonucci e Bernardeschi e il bosniaco Pjanic, il programma di allenamenti per la trasferta di Firenze, primo impegno di un tour de force di 7 partite in 23 giorni per la Juventus, tra campionato e Champions. Mercoledì Sarri ritroverà Ronaldo, Matuidi, Demiral, De Ligt, Emre Can e Szczesny, tutti in campo questa sera nelle qualificazioni per gli Europei. Dovrà invece attendere giovedì per avere a disposizione i sudamericani Dybala, Alex Sandro, Cuadrado e Bentancur, a due giorni dal match di sabato con i viola.