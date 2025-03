Juventus, grana Conceicao: "Fastidio muscolare alla coscia". Da valutare coi viola

Elongazione al bicipite femorale per Francisco Conceicao, il portoghese sarà out circa 10 giorni e non sarà disponibile per la sfide con Verona e Atalanta Questo il comunicato della Juventus: "Francisco Conceicao, in seguito a un fastidio muscolare alla coscia destra, questa mattina è stato sottoposto ad approfondimenti radiologici presso il J|medical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del bicipite femorale". Il giocatore proverà dunque a recuperare per la sfida con la Fiorentina al Franchi del 16 marzo.