JUVE, Il report della seduta di oggi. Allegri...

Il sito ufficiale della Juventus ha fatto il punto sull'allenamento mattutino dei bianconeri, con “torelli” e poi lavoro in profondità sul possesso palla per la gestione e poi per la costruzione del gioco sotto pressione avversaria, come recita testualmente il report. Domani la squadra si allenerà ancora al mattino: alle 14.15, invece, la conferenza stampa di Massimiliano Allegri.