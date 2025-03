Juve, Conceicao e Savona si allenano a parte: in dubbio per Firenze

vedi letture

In vista di Fiorentina-Juventus, novità in casa bianconera. Arrivano dalla Continassa, dove in data odierna i ragazzi di Thiago Motta hanno ripreso ad allenarsi. In data odierna Francisco Conceicao, Nicolò Savona e Jonas Rouhi hanno lavorato a parte e c'è da capire chi dei tre potrà essere recuperato per la trasferta al Franchi. La Juventus arriva alla sfida contro i viola dopo una sconfitta storica: 0-4 in casa contro l'Atalanta, un ko così fragoroso, in casa, non accadeva dal 1967 (derby perso 4-0 contro il Torino).

Thiago Motta non sembra in discussione per la dirigenza, ma il delicato match di domenica dirà tanto anche sull'immediato futuro dei bianconeri.