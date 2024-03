JURIC, Oggi il verdetto sulla squalifica post-Fiorentina

"Espulsione giusta, ho esagerato. E chiedo scusa: colpa dell’adrenalina". Ivan Juric spera che le parole pronunciate nel post-partita di Torino-Fiorentina siano arrivate anche al Giudice Sportivo, che oggi deciderà l'entità della squalifica del tecnico granata. In assenza di colpi di scena il croato dovrebbe essere squalificato per due o tre giornate dopo la lite con Vincenzo Italiano (a cui ha chiesto subito scusa, abbracciandolo ai microfoni di SkySport). Ma il gesto è di quelli che lasciano il segno: "con tutti i nervi ormai saltati in aria, tranne quelli della mano usata per confezionare all’altezza della (propria) gola un gesto minaccioso, grave, inqualificabile, dal significato violento.

Un allenatore di Serie A, davanti a tutti: che esempio. Davanti anche agli ispettori federali (pure loro chiamati a relazionare al giudice), oltre al delegato di Lega". Gli ispettori federali hanno preso nota e oggi delibereranno.