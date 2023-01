JURIC, Lukic? Forse lo perderemo per un periodo lungo

Ai microfoni di Dazn il tecnico del Torino, Ivan Juric ha confermato le brutte sensazioni in merito a Lukic, uscito al 45' per infortunio. Il centrocampista rischia di saltare la sfida contro la Fiorentina in programma sabato prossimo alle 20.45. Queste le sue parole: "Temevo questa partita, già abbiamo perso Lazaro e ora vediamo Lukic che forse lo perderemo per un periodo lungo. Sul mercato c'è da completare qualcosa".