ITALIANO, Zeman il mio mito. Ricci? Pochi come lui

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia che venerdì affronterà la Fiorentina, ha parlato a TMW Radio: "In mezzo a tutte queste difficoltà avute stiamo facendo qualcosa di straordinario. Stiamo cercando di salvaguardare quello che ci siamo conquistati lo scorso anno, passiamo un ottimo periodo ma questa categoria è tremenda e non dobbiamo distrarci. Dobbiamo continuare come stiamo facendo in questo momento".

Una vittoria convincente contro il Milan.

"Abbiamo fatto una gran bella partita. Non tutte sono state come quelle con il Milan ma siamo a sei mesi di lavoro. Tutte le squadre devono cercare di maturare, siamo stati capaci sabato di esprimerci al meglio. Dobbiamo continuare così. Se la crescita è questa, ci lascia ben sperare per il futuro".

In cosa è cresciuto lo Spezia?

"Soprattutto nell'esperienza, perché questa squadra ha tanti debuttanti e stranieri che non hanno mai conosciuto la categoria. Ci siamo costruiti in ritardo, ci siamo dovuti adattare, ma più passano le partite e più dimostriamo che possiamo batterci contro chiunque. Siamo contenti di questa crescita. Abbiamo faticato ma ora stiamo dimostrando che il lavoro paga".

A qualcuno ricorda Zeman. Condivide?

"I complimenti fanno sempre piacere, poi l'accostamento è con un grande tecnico. Sono cresciuto nel suo mito, era uno spettacolo vedere le sue squadre per come interpretavano le gare. Tante cose sono state fonte di ispirazione per il mio lavoro".

Questo tipo di gioco dello Spezia può essere applicato in una big?

"Quando si ragiona sul fatto di non concedere tanto all'avversario, di non farlo esprimere al meglio negli ultimi venti metri, serve essere più coraggiosi in campo. Certo, va fatto con intelligenza e con i tempi giusti e con un grande affiatamento tra i reparti. Per ora questa strategia la usiamo per soffrire meno e togliere le certezze a tanti campioni e grandi squadre".

Quale la squadra che gioca meglio in Serie A?

"Sono rimasto stupito da tutte, c'è grande preparazione strategica. Abbiamo visto il Sassuolo, Il Milan, l'Atalanta, la Roma, tutte stanno facendo vedere i propri valori".

Un tecnico deve adeguarsi ai suoi giocatori o imporre la propria idea?

"I protagonisti principali sono i calciatori. Poi l'allenatore deve preoccuparsi di farli rendere al massimo, di farli stare a proprio agio. Ad esempio Agudelo è un esterno, non stava rendendo al 100%, quando abbiamo avuto la necessità di sfruttarlo in mezzo all'area sta venendo fuori. Va sempre fatto il bene della squadra".

Il suo nome è accostato ora anche a tante big.

"Il mio futuro in questo momento è pensare settimana dopo settimana di portare a termine questa stagione e cercare di raggiungere il nostro obiettivo. Ora c'è una nuova società, tutto è stato fatto in grandissima velocità. Vedremo i loro programmi e cosa propongono. Pronto per il grande salto? Non riesco ad immaginare il mio futuro ora. Sono partito dalle categorie inferiori, ho fatto ottimi risultati ma non so come andrà a finire. La testa ora è solo concentrata sul presente e sullo Spezia. Non mi pongo limiti, come fanno tutti".

Quale giocatore dello Spezia ha più talento e margini di crescita?

"Siamo la seconda squadra più giovane della Serie A. Se continuano a crescere e maturare così, possono diventare calciatori di livello. Pobega? E' al primo anno in A, ha già fatto prestazioni di livello, è bravo ad arrivare sempre alla conclusione, fisicamente è strutturato, ha forza, ha tutte le caratteristiche per diventare un grande calciatore. Deve lavorare ancora, perché ha grandissimi margini di miglioramento. Ricci? Sono convinto che possa crescere, ce ne sono pochi intelligenti come lui. Si sacrifica anche per la squadra e si ritaglierà un grande spazio in questa categoria".

Chi vince lo Scudetto?

"Ci sarà molta più battaglia rispetto agli ultimi anni. Ce ne sono tante lì davanti".