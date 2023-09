INZAGHI, Contenti per la prestazione. Lautaro un leader

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Simone Inzaghi ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Dazn dopo la bella vittoria contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni:

La cosa che le è piaciuta di più questa sera?

"Il saluto finale insieme al nostro pubblico. Abbiamo disputato 3 ottime partite fino ad adesso, è fantastico per la società e per i tifosi, sono ottimi segnali”.

Su Thuram: “Ha fatto molto bene, ma mi era piaciuto anche nelle altre partite. Sono contento per il gol, ha fatto molto bene come tutti gli altri”.

Sulla difesa: “C’era tanta voglia di non prendere gol. Abbiamo concesso poco, è merito di tutta la squadra. Abbiamo lavorato bene con i centrocampisti e gli attaccanti, bisogna continuare in questo modo”.

Su Lautaro: “Speriamo possa vincere la classifica dei capocannonieri. Si sacrifica per la squadra; sta facendo benissimo, è in continua crescita. Per noi è un leader”.

Sul derby: “Sappiamo che partita è e cosa rappresenta per tutti noi. Aspetteremo i giocatori che andranno via con le loro nazionali. Cercheremo di preparare la partita nel miglior modo possibile”.

Sul turnover: “In queste prime 3 partite ho riproposto gli stessi giocatori dall’inizio. Adesso avremo un calendario più fitto quindi dovremo ruotare un po’, ma ho tante scelte”.