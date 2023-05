INTER, Problemi per D'Ambrosio: salta la Roma

FirenzeViola.it

Problemi fisici per Danilo D'Ambrosio: il difensore dell'Inter non partirà col gruppo di Simone Inzaghi per la trasferta contro la Roma, contro cui i nerazzurri giocheranno domani alle ore 18. Un'assenza che, secondo Skysport, dovrebbe essere solo a scopo precauzionale per il classe 1988. Niente di preoccupante in vista dei prossimi impegni dell'Inter, ovvero il doppio derby Champions col Milan e la finale di Coppa Italia di Roma contro la Fiorentina, datata 24 maggio. Per il match contro la Roma saranno ancora out Milan Skriniar e Robin Gosens.