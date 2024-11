INTER, Pavard out tre settimane: salterà la Fiorentina

Brutte notizie per Simone Inzaghi sul fronte di Benjamin Pavard. Il difensore nerazzurro, infatti, nel corso della sfida in Champions contro il Lipsia ha rimediato una distrazione al bicipite femorale della coscia sinistra e dovrà stare fuori per circa tre settimane. A renderlo noto è stata l'Inter con una nota pubblicata sul sito ufficiale del club nerazzurro. Il francese salterà quindi la sfida di domenica contro la Fiorentina.