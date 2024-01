INTER, Dumfries e Bastoni in gruppo, ok per Firenze

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter prosegue la preparazione in vista della gara di domenica al Franchi e per Simone Inzaghi dall'allenamento di oggi arrivano buone notizie visto che sia Denzel Dumfries che Alessandro Bastoni si sono infatti allenati interamente con il resto del gruppo. Entrambi saranno dunque a completa disposizione del tecnico nerazzurro per la sfida ai viola. Lo riporta TMW.