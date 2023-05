INTER, D'Ambrosio recupera: disponibile per il derby

FirenzeViola.it

In vista del doppio derby di Champions l'Inter recupera Danilo D'Ambrosio: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, il difensore nerazzurro sarà a disposizione per l'andata delle semifinali contro il Milan, mentre rimane in dubbio Robin Gosens. Buone notizie per Simone Inzaghi anche in vista della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina, in programma il prossimo 24 maggio.