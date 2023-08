INTER, Contatti col Sassuolo per Maxime Lopez

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter lavora ad un nuovo ingresso a centrocampo dopo il mancato arrivo di Lazar Samardzic dall'Udinese, con il quale l'accordo è naufragato per i noti problemi di commissioni. Contatti in corso per Maxime Lopez del Sassuolo, rivela la redazione di Sky. Il centrocampista ex Marsiglia era finito nel taccuino anche della Fiorentina in questa finestra di mercato. Inoltre sono state chieste informazioni anche per Boubakary Soumaré, in uscita dal Leicester City.

Per il francese ci sono stati contatti nelle ultime ore con il Sassuolo, anche se il giocatore avrebbe richieste anche dall'estero. Visti però gli ottimi rapporti tra i club l'operazione potrebbe andare in porto.