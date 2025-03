Il Napoli attende la Fiorentina: troppi 10 gol in 7 gare, Conte può tornare alla difesa a quattro

Il Napoli, rilanciato dal pari in extremis con l'Inter che ha impedito alla squadra di Conte la fuga dell'avversaria in vetta e prossimo avversario della Fiorentina in campionato, deve cercare di blindare la difesa visto che l'ultima gara senza subire gol risale al 12 gennaio con il Verona. Scrive infatti il Corriere del Mezzogiorno, con la difesa in emergenza il ritorno a 3 dietro non ha sortito effetti e nelle ultime sette gare la squadra partenopea ha subito 10 gol. Ecco perché un ritorno alla difesa a quattro contro la Fiorentina è una possibile soluzione. Hanno infatti recuperato sia Spinazzola che Olivera anche se l'attacco con due punte Raspadori-Lukaku può sempre vincere il ballottaggio. E in mezzo al campo sono cresciute le quotazioni di Gilmour così come Billing ha dimostrato il suo valore e dunque scalpita.

Il dubbio principale di Conte è sul modulo anche per la Gazzetta: o 3-5-2 con Olivera a sinistra e ancora Raspadori accanto a Lukaku oppure 4-3-3 con Spinazzola alto e panchina per Jack. Conte ha ancora diversi giorni per riflettere e prendere la decisione definitiva.