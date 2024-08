FirenzeViola.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Alex Moreno, Pepe Reina e Raphael Varane, il Como è pronto a chiudere un altro colpo internazionale. Secondo quanto riportato da SkySport, il club lombardo è in chiusura per l'ex Barcellona Sergi Roberto, che in passato era stato accostato anche alla Fiorentina.