LA STAMPA, Juric a Firenze vuole il botto di fine anno

Come scritto dall'edizione odierna de La Stampa il tecnico del Torino Ivan Juric vuole il botto di fine anno questa sera al Franchi di Firenze anche se con la Fiorentina sarà una sfida tosta. Nella giornata di oggi, infatti, il Torino giocherà in trasferta l'ultima partita dell'anno solare contro i viola di Vincenzo Italiano, con l'allenatore granata che si è espresso così: "Siamo in ottima forma, speriamo di rispondere bene alla loro qualità".