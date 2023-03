HJULMAND, Firenze è una tappa importantissima per noi

Nella conferenza stampa tenutasi questa mattina, il centrocampista del Lecce, Hjulmand, ha parlato, oltre che della situazione del Lecce e della sua condizione fisica, anche della gara di domenica contro la Fiorentina:

In un campionato ci sono sempre momenti difficili, come lo è questo per il Lecce. Episodi, sfortuna o qualcosa non sta funzionando?

"Secondo me durante una stagione, soprattutto in A, ci sono sempre periodi difficili, ma non sono preoccupato. Perse tre partite di fila, è vero, ma non abbiamo fatto male a livello di prestazione".

Come ci si rialza dopo un periodo così difficile?

"Stando positivi, senza lasciarci prendere dall'ansia. Abbiamo già parlato tra di noi, la strada è giusta".

Vi aspettano due trasferte: Fiorentina ed Empoli. Cosa vi aspettate?

"Fuori casa abbiamo fatto bene. Firenze è una tappa fondamentale del nostro percorso: siamo concentrati esclusivamente su domenica".

Quanto è importante sul fronte dell'autostima l'interesse di diversi club nei suoi confronti?

"Io non ci penso, penso solo al Lecce: preferisco parlare di me e di squadra. Non leggo tanto i giornali (ride, ndr), ripeto, sono concentrato solo sul Lecce".