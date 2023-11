GRYGERA, Domenica gara tosta. Barak può crescere ancora

Fonte: Radio Bruno

L'ex terzino della Juventus Zdenek Grygera ha parlato così in vista di Fiorentina-Juventus: "I bianconeri sono ben organizzati e non subiscono molte reti, questo fa sempre la differenze. Le partite tra i viola e la Juventus sono sempre toste, non solo per i calciatori ma anche per i tifosi. Al Franchi sarà sicuramente tutto esaurito domenica, i tifosi spingeranno tanto la squadra viola. La Juve è una squadra forte, da tifoso bianconero spero che vinca e che faccia bene in Serie A. Barak è un mio connazionale, parliamo di un grande giocatore e professionista, vive per il pallone. Secondo me può crescere ancora e diventare più forte".