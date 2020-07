GODIN, Stasera ci è mancato soltanto il gol. Ora...

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DDR E LO STAFF: CONTATTI CON ANDREAZZOLI Daniele De Rossi resta una delle opzioni per la panchina della Fiorentina per il prossimo anno nonostante le smentite e le voci che portano al forte interessamento per Ivan Juric dell'Hellas Verona. L'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, non può... Daniele De Rossi resta una delle opzioni per la panchina della Fiorentina per il prossimo anno nonostante le smentite e le voci che portano al forte interessamento per Ivan Juric dell'Hellas Verona. L'ex centrocampista della Roma e della Nazionale, non può... NOTIZIE DI FV CON QUELLA FACCIA UN PO' COSÌ, BRAVO E PORTAFORTUNA Dispiace solo aver fatto un piacere a due delle squadre più antipatiche del campionato italiano, perché ieri sera col pareggio conto l’Inter abbiamo agevolato la Juve ma soprattutto l’Atalanta nel consolidamento del suo secondo posto in classifica.... Dispiace solo aver fatto un piacere a due delle squadre più antipatiche del campionato italiano, perché ieri sera col pareggio conto l’Inter abbiamo agevolato la Juve ma soprattutto l’Atalanta nel consolidamento del suo secondo posto in classifica.... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 23 luglio 2020. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi