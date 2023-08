GILARDINO, Siamo un cantiere aperto. Obiettivo 40pt

A pochi giorni dall'esordio in campionato contro la Fiorentina, il tecnico del Genoa Alberto Gilardino ha parlato a Telenord facendo il punto sul Grifone: "É tutto molto chiaro nella mia testa - le parole riportate da pianetagenoa1893 - in questo momento siamo un cantiere aperto, la verità è questa. Mancano quindici giorni alla fine del mercato, con la società ci confrontiamo quotidianamente perché sono il primo, a volte, a “rompere” e a discutere su determinate situazioni perché so cosa vuol dire giocare in Serie A, so cosa comporta questo tipo di categoria. La realtà, ad oggi, è che noi dobbiamo pensare a raggiungere i 40 punti.

Messias-Gudmundsson in campo? Un allenatore deve sempre sforzarsi di trovare la giusta soluzione con calciatori che saltano l’uomo. Retegui ha bisogno di tranquillità perché arriva da un campionato che stava terminando e proviene da un altro modo di allenarsi. La volontà è di fare bene, naturalmente: l’entusiasmo dei 27mila abbonati, il mio entusiasmo e quello del mio staff insieme a quello della squadra è tanto ed è grande. Noi dobbiamo essere bravi a tramutarlo in energia positiva. É questa la realtà, non bisogna distogliersi da un altro tipo di realtà".