GILARDINO, Adesso mi aspetto acquisti. E su Retegui...

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato ai media presenti dal ritiro di Moena dopo l'amichevole contro il Venezia che ha concluso la prima parte di pre-season: "Perdere non fa mai piacere, neanche ai ragazzi. C'è rammarico e dispiacere ma siamo consapevoli di avere carichi importanti nelle gambe e che fossimo in quindici. In tanti hanno dovuto fare 90 minuti e non avrebbero dovuto farlo, è andata bene che non si sia infortunato nessuno. Potevamo e dovevamo fare meglio in alcune situazioni, ma meglio ora che dopo. Dalle sconfitte si può solo che imparare e migliorare. Il mercato? La società sa dove dobbiamo intervenire e quali elementi possono farci colmare il gap con le altre.

Mi aspetto qualche altro giocatore per ampliare questa rosa. Retegui? Non devo di certo dire io quello che ha fatto e che caratteristiche ha questo giocatore. Se arriverà dovrà essere un valore aggiunto per la squadra, mettendosi a disposizione con la sua fame e la sua voglia. Però non è ufficiale, aspettiamo di capire come andrà la situazione".