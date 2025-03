Gian Piero Ventura su Napoli-Fiorentina: "Per me Conte giocherà di nuovo a tre"

vedi letture

Giampiero Ventura, ex allenatore del Napoli ma anche della Nazionale italiana, ha parlato di Napoli-Fiorentina in programma domenica: "I viola sono uno scoglio da superare per i partenopei. Per me Conte giocherà di nuovo a tre dietro perché ha avuto risposte buone, ha certezze in fase difensiva e in avanti Raspadori si sta integrando sempre meglio. Gilmour ormai è un protagonista, Billing entra e fa goal oltre a giocare bene. Sono segnali importanti questi. Conte schiererà il Napoli in base alle condizioni dei suoi, ma la cosa importante è la consapevolezza che vedo nelle facce dei giocatori in cui vedo una certa convinzione".

Come vede il calendario degli azzurri?

"Nel giro di quindici giorni dovrebbero recuperare Neres ed Anguissa e basta superare gli scogli di Fiorentina e Venezia per poi avere il rush finale con la rosa al completo”.