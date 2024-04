GENOA, Vitinha e Retegui puntano al recupero per Firenze

FirenzeViola.it

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Due giorni alla sfida contro l'Hellas Verona per il Genoa che sta ancora valutando le condizioni di Albert Gudmundsson. Come riporta TMW, l'attaccante islandese era in dubbio per la gara del "Bentegodi" in programma domenica alle 18 a causa di un lieve attacco febbrile che lo ha colpito nella giornata di ieri. La volontà del giocatore è sempre stata quella di scendere in campo e dare una mano ai compagni di squadra in questo rush finale. Decisiva sarà la rifinitura di domani al "Signorini" ma filtra ottimismo circa il suo recupero.

Resta in dubbio invece Vitinha: la punta portoghese è alle prese con un problema muscolare accusato dopo la trasferta di Torino contro la Juventus e la volontà è quella di non forzare i tempi. Con ogni probabilità non dovrebbe essere convocato per il match contro l'Hellas, più probabile che possa tornare a disposizione invece per la sfida contro la Fiorentina della settimana prossima. E per la gara del "Franchi" che dovrebbe rientrare Mateo Retegui, squalificato e alle prese con una distorsione alla caviglia. Le sue condizioni saranno valutate giorno per giorno alla ripresa.