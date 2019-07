GENOA, Romero, visite con Juve e ritorno

(ANSA) - GENOVA, 7 LUG - Cristian Romero era presente stasera al raduno del Genoa, ma domani il difensore argentino non partirà con i compagni per il ritiro di Neustift (Austria), perché martedì sosterrà le visite mediche a Torino per la Juventus. L'accordo è ormai in via di definizione e prevede che il giocatore torni poi in prestito sempre alla squadra di Aurelio Andreazzoli. Probabilmente Romero raggiungerà i compagni a fine settimana. Intanto, domattina, alle 10, il Genoa inizierà ufficialmente la stagione 2019/20, raggiungendo l'Austria in charter. Nel pomeriggio la squadra sosterrà il primo allenamento. Raggiungeranno più tardi i compagni i nazionali Radu, Pandev e Cristian Zapata; lo svedese Hiljemark si farà trovare direttamente a Neustift. Presente al raduno, ma rimarrà a Genova per seguire l'iter riabilitativo, Sturaro.