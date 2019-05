GENOA, Perinetti: "Adesso ci servirà un miracolo"

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - "Adesso è il momento di trovare le energie per fare il miracolo e soprattutto bisogna sperare che l'Inter faccia l'Inter fino in fondo". Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, è consapevole che i rossoblù dopo i risultati odierni sono in una posizione difficilissima, ma che c'è ancora speranza nonostante il terzultimo posto in classifica. La vittoria dell'Empoli sul Torino e quella del Parma di fatto rendono l'ultima giornata più intrigante che mai per la lotta salvezza coinvolgendo anche la Fiorentina nella lotta per non retrocedere. "Dovremo andare a Firenze per cercare di vincere anche se adesso sembra impossibile, ma ormai abbiamo visto che tutto può succedere".