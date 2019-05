GENOA, Club valuta di chiedere contemporaneità gare

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Il Genoa sta valutando l'idea di chiedere ufficialmente alla Lega la possibilità di giocare in contemporanea negli ultimi due turni di campionato con le altre squadre in lotta per la salvezza. La squadra di Prandelli deve giocare sabato alle 18 in casa col Cagliari mentre la rivale più vicina, l'Empoli, giocherà domenica alle 15 in casa col Torino. La tifoseria rossoblù intanto riempie i social di sfottò verso la Samp per la sconfitta di ieri a Marassi con l'Empoli, che non aveva mai vinto in trasferta quest'anno. Ci sono commenti contro i tifosi blucerchiati, soddisfatti per un risultato che ha complicato la classifica del Genoa. Intanto potrebbe essere interrotto lo sciopero dei tifosi nel match decisivo per la salvezza col Cagliari. Una possibile tregua vista la delicatezza della sfida anche se la contestazione nei confronti di Enrico Preziosi prosegue. La squadra è intanto tornata in campo per iniziare la preparazione, al momento non ci sarebbe l'ipotesi di un mini ritiro in vista del match con i sardi.